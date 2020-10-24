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- Esenyurt'ta kedisi yangında mahsur kalınca sinir krizi geçirdi
Esenyurt'ta kedisi yangında mahsur kalınca sinir krizi geçirdi
4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında, evde kedisinin olduğunu söyleyen bir kadın sinir krizi geçirdi. Yangında mahsur kalan 'Çinko' isimli kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 24.10.2020 - 17:51
İstanbul Esenyut'ta bulunan Talatpaşa Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde kedisinin içeride olduğunu söyleyen kadın sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
KEDİSİ KURTARILDI
Alevlerin içinde kalan “Çiko” isimli kediyi sağ olarak kurtardı.
Uzun süre kedisi için gözyaşlarına boğulan sahibi kurtarıldığını görünce çok sevindi.
Esenyurt'ta kedisi yangında mahsur kalınca sinir krizi geçirdi VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangın kısa sürede söndürürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.