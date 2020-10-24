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Esenyurt'ta kedisi yangında mahsur kalınca sinir krizi geçirdi

Esenyurt'ta kedisi yangında mahsur kalınca sinir krizi geçirdi

4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında, evde kedisinin olduğunu söyleyen bir kadın sinir krizi geçirdi. Yangında mahsur kalan 'Çinko' isimli kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.