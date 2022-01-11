Esenyurt’ta kepenkleri indiren market sahibi olası bir saldırıyı önledi

Esenyurt’ta bir marketin önünde iki grup tartıştı,tartışmada silahlar çekildi. Taraflardan biri elinde silahıyla bir markete sığındı, market sahibinin kepenki kapatması olası faciayı önledi.

Esenyurt Orhangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla bir markete sığındı.

MARKETE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Market sahibinin kepenkleri indirmesi üzerine diğer grup markete pompalı tüfekle ateş etti. Kepenkleri kapatan dükkan sahibi olası bir faciayı önlerken çok sayıda mermi marketin camına ve kepenklere isabet etti.

Yaşanan saldırı sonrası ateş eden grup olay yerinden kaçtı.





POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVKEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiyi polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken marketin camı ve park halinde bulunan bir otomobile isabet eden mermiler küçük çapta hasara neden oldu.





YAŞANANLAR MARKETİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde uzun namlulu silahla giren bir kişi görülüyor. Elinde uzun namlulu silahla dışarı çıkmak isteyen kişiye market sahibi engel olmaya çalıştığı görülüyor.











