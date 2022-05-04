Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti

Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti

Aralarında anlaşmazlık çıkan ev sahipleri ile kiracılar, sokak ortasında birbirine girdi. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde, anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar arasında dün apartman önünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Birbirlerine giren taraflar, tekme ve tokatlarla saldırdı.

Oğlunu darbedilirken gördü, silahına sarıldı

DHA’nın haberine göre; oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarılırken, çevredekiler silahı ateşlemesine mani oldu.

Mahalleyi karıştıran kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Baba ve oğlu gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H.’yi gözaltına aldı.