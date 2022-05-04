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    Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti

    Aralarında anlaşmazlık çıkan ev sahipleri ile kiracılar, sokak ortasında birbirine girdi. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
    • 04.05.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 12:28
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    Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde, anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar arasında dün apartman önünde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Birbirlerine giren taraflar, tekme ve tokatlarla saldırdı.

    Oğlunu darbedilirken gördü, silahına sarıldı

    DHA’nın haberine göre; oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarılırken, çevredekiler silahı ateşlemesine mani oldu.

    Mahalleyi karıştıran kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

    Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti #1

    Baba ve oğlu gözaltına alındı

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H.’yi gözaltına aldı.

    Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti #2

    Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti #3

    Esenyurt’ta, kiracılar ile ev sahipleri tekme tokat kavga etti #4


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