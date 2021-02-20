TEM Bağlantı yolunda kısıtlama günü bir araç, öndeki aracın ani freni nedeniyle bariyerlere çarpıp taklalar attı. Sürücü hafif yaralı olarak takla atan araçtan çıktı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Haramidere TEM bağlantı yolu, Beylikdüzü istikametinde 34 FB 9532 plakalı aracın sürücüsü Anıl Önder, önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyonu sağa doğru kırdı.

Önder, aracıyla önce bariyerlere vurdu daha sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

“ÇOK SERT FRENE BASTI”

Kazadan sonra konuşan sürücü Önder, “Çok hızlı gidiyordu önümde çok sert frene bastı. Sağa doğru kaydım sağda da araç vardı ona vurmamak için bariyere attım kendimi sonrada takla attım. Şu anda iyiyim.” dedi.

Esenyurt'ta kısıtlama günü boş yolda takla attı İZLE