Polis uygulaması takılan çiftin ekipleri uğraştırdığı anlar kameraya yansırken, kadının bedduaları dikkatlerden kaçmadı. Çifte kısıtlamayı ihlalden ceza kesildiği öğrenildi.

Önceki gün gece saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, bir kadın ve erkeğin olduğu aracı durdurdu.

Sürücü koltuğunda oturan kişi, eşinin hamile olduğunu ifade ederek hastaneye gittiklerini söyledi. Bunun üzerine polis, ambulans talebinde bulundu.

AMBULANS İSTENİNCE KAÇTILAR

Ancak talebi duyan çift, kaçmaya başladı. Polis ara sokakta yakaladığı sürücüyü gözaltına almak isterken bu sırada eşi yere düşüp baygınlık geçirdi.

Bir süre sonra kadın yanındaki arkadaşı olduğu düşünülen kişi tarafından ayağa kaldırıldı.

Uzun süre polise direnen çift, tüm bunlar yetmezmiş gibi polise tehdit ve hakaretlerde bulundu. Kadının, polis memuruna “İnşallah sizin de başınıza gelsin” dediği duyuldu.

GERÇEK SORUŞTURMADA ORTAYA ÇIKTI

Polisin yaptığı soruşturma sonrasında iddiaya göre hamile olduğunu söyleyen kadının yaklaşık 4 ay önce düşük yaptığı öğrenildi.

Kadın ve sürücü hakkında kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Esenyurt’ta kısıtlamayı ihlal eden kadın ‘hamileyim’ dedi ViDEO