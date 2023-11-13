Esenyurt'ta kıskançlık krizi: Başka kadından mesaj gelen erkek arkadaşına saldırdı Genç kadın, sevgilisine bir başka kadının attığı mesajı görünce deliye döndü. Erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat döven genç kadının o anları kayda alındı.

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İHA

Türkiye'de her yeni günde bir şiddet olayı gündem oluyor.

Özellikle kadına yönelik şiddet içerikli olaylar konuşulurken, bu kez farklı bir olay yaşandı.

Bu kez tartışma yaşayan çiftin şiddete yönelen kısmı kadın oldu.

Olay İstanbul'dan.

Sevgilisine bir başka kadının mesaj attığını gördü

Esenyurt'ta meydana gelen olayda, bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı.

Yenikent Mahallesi'nde nabızlar yükselirken genç kadın, sevgilisine bir başka kadının mesaj attığını gördü.

Öfkeden gözü dönen kadın adeta mahalleyi birbirine kattı.

Erkek arkadaşını tekme tokat dövdü

Genç kadın, erkek arkadaşına sokak ortasında tekme ve tokatla saldırdı.

Sevgilisinden dayak yiyen adam, sokakta bir yukarı bir aşağı hareket ederken kendini de savunmaya çalıştı.

O anlar kamerada

Bir diğer yandan o anlarda mesaj attığını düşündüğü kadına da küfürler savururken, yaşanan o anlar anbean vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)