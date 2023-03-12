Esenyurt'ta kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta kıskançlık krizine giren Özbekistan uyruklu şahıs, sevgilisini dövdükten sonra defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anların görüntüsü kameralara yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansın girişinde yaşanan olayda, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.’yi darbetmeye başladı.

Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı.

Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti.

Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı. Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bıçaklı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.