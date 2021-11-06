Bir kişi, giyim mağazasında kıyafet deneyen müşterinin çantasından cüzdanını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen pazartesi akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bulunan giyim mağazasında bir kişi kıyafet denemek için girdiği mağazada çantasını rafa astı.

Bu sırada mağazaya giren başka bir kadın, kıyafetleri inceledikten sonra asılı olan çantayı fark etti.

Çantanın içinden cüzdanı alan şüpheli, kendi çantasına koyup mağazadan ayrıldı.

GÖRÜNTÜLERLE POLİSE GİTTİ

Bu sırada deneme kabininden çıkan kadın, cüzdanının olmadığını fark edince mağazanın güvenlik kameralarını incelemek istedi. Hırsızlığı fark eden mağdur kadın, görüntülerle beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta kıyafet deneyen müşterinin cüzdanı çalındı VİDEO



"KAMERA AÇISINI KAPATIP, CÜZDANI ÇANTASINA KOYUYOR"

Mağazada yaşanan hırsızlığı anlatan çalışan Esra Yazıcıoğlu, "Olay gününde müşteriler mağazada kıyafet deniyordu. O sırada başka biri mağazaya girdi. Çantanın asılı olduğunu fark edince kamera açısını kapatıp, cüzdanı çantasına koyuyor. Daha sonra mağazadan uzaklaşıyor. Müşteri daha sonra yanıma gelip, güvenlik kameralarına bakmak istedi. Biz de beraber bakınca, bu şekilde gerçekleştiğini fark ettik. Cüzdanın içinde kimlik kartı, eşinin ehliyeti ve bir miktar parası olduğunu söyledi." dedi.

















