Esenyurt'ta kıyafet seçer gibi yapıp çantadan para çaldılar

Esenyurt'ta kıyafet seçer gibi yapıp çantadan para çaldılar

Mağazada giysi bakan kadının çantasından 16 bin lira çalan Suriyeli 2 kadının yakalanmasının ardından serbest bırakılmasıyla birlikte, olay anı da kameraya yansıdı.

30 Mart tarihinde İstanbul Esenyurt'taki Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan alışveriş merkezinde hırsızlık olayı gerçekleşti.

Suriye uyruklu şüpheliler Kaousar A.(43) ve Hüsna İ.(19), alışveriş merkezinde bulunan bir giyim dükkanına girdi.

İçeride bulunan Eman A.(44)'yı kendilerine hedef alan ikili, kıyafet seçiyor gibi yaparak bir süre zaman geçirdi.

16 BİN LİRASI ÇALINDI

Şüphelilerden Kaousar A., Eman A.'nın yanına yaklaşarak el çabukluğu ile çantasının içerisinden 16 bin TL'yi aldı. İkili, parayı aldıktan sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Eman A., çantasındaki parayı bulamayınca işyerinde bulunan güvenlik kameralarını izledi. Parasının çalındığını anlayan Eman A., en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca, Hüsna İ.'nin çeşitli hırsızlık suçlarından 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anları işyerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin kıyafet deneyerek vakit geçirdiği, şüphelilerden Kaousar A.'nın saniyeler sonrasında Eman A.'nın çantasından para aldığı yer aldı.





