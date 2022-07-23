Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.170
-0.85%
BTXN Coin
11.15
34.01%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu

    Esenyurt’ta spotçuluk yapan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
    • 23.07.2022 - 22:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu

    Esenyurt Örnek Mahallesi 1462 Sokak içerisinde saat 17.00 sıralarında, ikinci el eşya alım satımı yapan (spotçuluk) iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    1'i ağır 2 yaralı

    Kısa sürede büyüyen tartışmaya aile üyeleri de karışınca ortalık savaş alınan döndü. Taraflar birbirlerine silahla ateş ettiği kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu - Video

    Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu #1

    Yaralıyı sağlıkçılar gelene kadar göstermemek için önüne yatak koydular

    Olayın yatışması üzerine çevredeki vatandaşlar, yaralının bir tanesinin vatandaşlara göstermemek için önüne yatakla adeta set kurdu.

    Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Ekipler çalışma başlattı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri ise sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken, olaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

    Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Kars'ta bitki çeşitliliği görsel şölen sunuyor
    Yaşam

    Kars'ta bitki çeşitliliği görsel şölen sunuyor

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın
    Metabot

    Küçük yatırımlarla geleceğinizi güvence altına alın

    Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi
    Yaşam

    Çorum'un en iyi leblebi üreticileri belirlendi

    Görüş Bildir