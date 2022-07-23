Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu

Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu

Esenyurt’ta spotçuluk yapan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Esenyurt Örnek Mahallesi 1462 Sokak içerisinde saat 17.00 sıralarında, ikinci el eşya alım satımı yapan (spotçuluk) iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

1'i ağır 2 yaralı

Kısa sürede büyüyen tartışmaya aile üyeleri de karışınca ortalık savaş alınan döndü. Taraflar birbirlerine silahla ateş ettiği kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Esenyurt’ta kız meselesi iki aile arasında silahlı kavgaya neden oldu - Video







Yaralıyı sağlıkçılar gelene kadar göstermemek için önüne yatak koydular

Olayın yatışması üzerine çevredeki vatandaşlar, yaralının bir tanesinin vatandaşlara göstermemek için önüne yatakla adeta set kurdu.

Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler çalışma başlattı

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri ise sokak içerisinde güvenlik önlemi alırken, olaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.



