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Kızlar arasında çıkan tartışmanın tekme tokat kavgaya dönüştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'taki Cumhuriyet Meydanı'nda bir grup kız arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma büyüyünce kız kavgası çıktı. Bir kızın başka bir kıza acımasızca tekme attığı şiddet anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı.

Esenyurt'ta kızlar kavgaya tutuştu ViDEO



SAKİNLEŞİP DAĞILDILAR

Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



