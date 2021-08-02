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- Esenyurt'ta komşular arasında sopalı çöp dökme kavgası çıktı
Esenyurt'ta komşular arasında sopalı çöp dökme kavgası çıktı
Çöp dökme nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki aile, mahalleyi savaş alanına çevirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 02.08.2021 - 09:13
Dün saat 11.30 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki Fatih Mahallesi'nde iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı.
İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine sopayla saldırması ile kavgaya dönüştü.
ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER
Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü.
KAVGA ANLARI KAMERADA
O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.