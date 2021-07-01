Otomobili ile seyir halinde olan sürücü, tasmasından tuttuğu köpeği peşinden koşturdu. Kimliğinin tespit edilmesi yakalanan şahsa, para cezası verildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde otomobili ile seyir halinde olan bir şahıs, tasmasından tuttuğu köpeği peşinden koşturdu.

Şahsın o anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün kimliğini tespit etti.

Karahan B. isimli şahıs, yakalanarak karakola götürüldü.

“SALDIRGANDI VE KAÇIYORDU”

Suçunu kabul eden Karahan B., “Köpeği yeni yıkamıştık, saldırgandı ve kaçıyordu.” diyerek kendini savundu.

Karahan B.’ye, hem hayvana kötü davranma suçundan hem trafiğe tehlikeye düşürecek harekette bulunmaktan para cezası kesildi.

Esenyurt’ta, köpeği tasmasından tutup otomobilin arkasından koşturdu VİDEO

