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    Esenyurt'ta köpek, 36'ncı katta 10 gün mahsur kaldı

    38 katlı binanın 36'ncı katında 10 gündür mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarılırken, polis ekipleri köpeği kucaklayarak gökdelenden indirdi.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 13:09
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    Esenyurt'ta köpek, 36'ncı katta 10 gün mahsur kaldı

    İstanbul Esenyurt'un Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36'ncı katında 10 günden bu yana sahipsiz bir köpek bulunduğunu, zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini görenler, itfaiyeyi aradı.

    Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri, merdivenlerinden çıktıkları inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı.

    TEDİRGİN KÖPEK SAKİNLEŞTİRİLDİ

    Tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri, ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı.

    Esenyurt'ta köpek, 36'ncı katta 10 gün mahsur kaldı VİDEO

    Esenyurt ta köpek, 36 ncı katta 10 gün mahsur kaldı #1

    KUCAKLARINA ALIP İNDİRDİLER

    İtfaiye erlerinden biri, yanına yaklaştığı dişi sahipsiz sokak köpeğini iç tarafa götürdü. Bölgede görevde  bulunan polislerin de yardım ettiği  kurtarma operasyonundan sonra sahipsiz köpeğin kucakta taşınarak indirilmesinden başka çare olmadığına kanaat getirildi.

    Esenyurt ta köpek, 36 ncı katta 10 gün mahsur kaldı #2

    GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

    İtfaiye erleri ve zaman zaman polisler, günlerden bu yana aç kaldığı için halsiz olduğu göze çarpan köpeği kucaklarında taşıyarak 36 kat indirdi. Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

    Esenyurt ta köpek, 36 ncı katta 10 gün mahsur kaldı #3

    Esenyurt ta köpek, 36 ncı katta 10 gün mahsur kaldı #4

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    Esenyurt ta köpek, 36 ncı katta 10 gün mahsur kaldı #10

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