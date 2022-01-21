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- Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı
Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı
Kaldırımda yürürken köpeklerin kovaladığı adam, aniden koşmaya başlayınca kendini bir otomobilin önüne attı. Sürücünün ani fren yapması ise adamı ölümden kurtardı.
- DHA
- 21.01.2022 - 10:29
- Güncelleme : 21.01.2022 - 10:59
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen kişiyi köpekler kovalamaya başladı.
KÖPEKLER KOVALADI, KENDİNİ ARACIN ÖNÜNE ATTI
Korkan adam, koşmaya başlayıp kendini yola attı, bu sırada seyir halinde olan bir otomobilin önüne düştü.
ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU
Sürücü son anda fren yaparken, köpeklerden kaçan kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.
Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı ViDEO