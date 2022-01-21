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    Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı

    Kaldırımda yürürken köpeklerin kovaladığı adam, aniden koşmaya başlayınca kendini bir otomobilin önüne attı. Sürücünün ani fren yapması ise adamı ölümden kurtardı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 10:59
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    Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, kaldırımda yürüyen kişiyi köpekler kovalamaya başladı.

    KÖPEKLER KOVALADI, KENDİNİ ARACIN ÖNÜNE ATTI

    Korkan adam, koşmaya başlayıp kendini yola attı, bu sırada seyir halinde olan bir otomobilin önüne düştü.

    ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

    Sürücü son anda fren yaparken, köpeklerden kaçan kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı ViDEO

    Esenyurt ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı #1

    Esenyurt ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı #2

    Esenyurt ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı #3


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