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Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı

Esenyurt'ta köpekler kovaladı, kendini aracın önüne attı

Kaldırımda yürürken köpeklerin kovaladığı adam, aniden koşmaya başlayınca kendini bir otomobilin önüne attı. Sürücünün ani fren yapması ise adamı ölümden kurtardı.