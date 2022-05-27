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    Esenyurt'ta köpeklerin düşürdüğü metal aksamı, hırsız çaldı

    Köpeklerin araç altından kaçarken yerinden oynattığı metal aksam, etrafı kolaçan eden iki şahıs tarafından çalındı.
    • 27.05.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:21
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    Esenyurt'ta köpeklerin düşürdüğü metal aksamı, hırsız çaldı

    Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi’nde çevreyi gözetleyerek ilerleyen bir şahıs, köpeklerin havlamasıyla tedirgin oldu.

    Bu sırada park halinde bulunan aracın metal basamağının köpekler tarafından yerinden oynatıldığını fark eden hırsız, aracın etrafında dolaşmaya başladı.

    Basamağı eliyle çıkartan şahıs, arkasındaki arkadaşına işaret ederek yürümeye başladı.

    Metal aksamı çaldılar

    Ardından aracın yanına gelen arkadaşı metal aksamı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Esenyurt'ta köpeklerin düşürdüğü metal aksamı, hırsız çaldı VİDEO


    “Maddi değeri yok”

    Olay anlarını anlatan Fırat Çavut, “Komşumuzun aracı sokakta park halindeydi. Bir şahıs sokakta yürürken aracın altında yatan köpekler ona havlamış. Aracın altından köpeklerin çıkmasıyla metal basamak yerinden oynamış. Bunu gören şahıs parçayı yerinden oynatmış ve arkadan gelen arkadaşı da basamağı çalarak uzaklaşmışlar. Bu parça aslında çok ucuz bir şey. Fazla bir maddi değeri de yok. Komşumuz mağdur olduğu ile kaldı. Buna benzer hırsızlıklar son dönemde artmaya başladı. Yetkililerden bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

    Esenyurt ta köpeklerin düşürdüğü metal aksamı, hırsız çaldı #1


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