Alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şahıs, 3 kadının olduğu eve “üzerimde silah var” diyerek girdi. Kadınlar, kendilerini kilitlediği odada polise haber verirken, şahıs gözaltına alındı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir apartmana giren şüpheli, peşinde birilerinin olduğunu söyledi.

Apartman girişinde bulunanlarla tartışan şüpheli, daha sonra 1’nci katta biri hamile olan 3 kadının bulunduğu eve kapıyı açık görünce daldı.

KADINLAR KENDİLERİNİ BALKONA KİLİTLEDİ

Üzerinde silah olduğunu söyleyen adamı karşısında gören kadınlar, kendilerini balkonun bulunduğu odaya kilitleyerek yakınlarına ve polise haber verdi.

Binanın önüne gelen polis, bir süre şüpheliyle konuşup ikna ederek dışarı çıkmasını sağladı.

Şüpheli, gözaltına alınarak, polis merkezine oradan da adliyeye sevk edildi.

Esenyurt’ta korku dolu anlar: Kadınların bulunduğu eve daldı VİDEO

“BALKONA TIRMANDILAR”

Yaşananları anlatan çevredeki esnaflardan Doğukan Irmak, “Adam içeriye girmiş kadınlar varken. Polisler geldi balkona tırmandılar, olmayınca itfaiyeyi de aradılar. Daha sonra adamı ikna edip kapıdan aldılar. Adam evde kadınları rehin almıştı. Yabancı uyrukluydu.” dedi.

Olayın yaşandığı anda apartmanda olan Mısır uyruklu bir diğer kişi ise “Bir adam gördüm kapıda. Adam elini cebine koydu silah varmış gibi. Ama silahı yoktu. Adam sarhoştu. Sonra adam ilk açılan kapıdan içeriye girdi. Kapıyı kilitledi. Sonrada polis çağırdık, adamı aldılar.” diye konuştu.