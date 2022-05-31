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    Esenyurt'ta korsan taksiciyle müşterileri birbirine girdi

    Korsan taksiye ödeme yapmadan kaçmak isteyen iki kişi ortalığı savaş alanına döndürdü. Olay esnafın da araya girmesiyle bıçakların, şişlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.
    • 31.05.2022 - 09:20
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    Esenyurt'ta korsan taksiciyle müşterileri birbirine girdi

    Korsan taksiyle şehir dışından İstanbul Esenyurt'a gelen yabancı uyruklu iki şahıs, şoföre para vermeden kaçmak istedi.

    Bunun üzerine taraflar arasında önce kovalamaca sonra arbede yaşandı.

    Esnaf da araya girdi: Bıçaklı, şişli kavga

    Olay gören çevredeki esnaf, ellerine aldıkları bıçak, sopa ve şiş gibi aletlerle kavgaya müdahale etmeye çalıştı. İHA'nın haberine göre kavganın büyümesiyle cadde savaş alanına döndü. Yumruk ve tekmelerin de havada uçuştuğu kavga, tarafların dağılmasının ardından sona erdi. Olayda can kaybı ya da yaranlanma olmadı.

    Esenyurt ta korsan taksiciyle müşterileri birbirine girdi #1


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