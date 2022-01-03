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- Esenyurt'ta kovaladıkları genci darbettiler
Esenyurt'ta kovaladıkları genci darbettiler
Tartıştıkları kişiyi kovalayıp yakaladıktan sonra öldüresiye döven bir grup, mahalle sakinleri tarafından yatıştırıldı. Olay anı ise kameraya yansıdı.
- İHA
- 03.01.2022 - 09:16
- Güncelleme : 03.01.2022 - 10:56
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi’nde toplanan bir grup, tartışma yaşadığı genci kovalamaya başladı.
Kaçmayı başaramayan genç, tekme ve tokatların hedefi oldu.
DAKİKALARCA DAYAK YEDİ
Grup tarafından uzun bir süre darbedilen gencin yardımına mahalleli yetişti. Vatandaşlar genci grubun elinden güçlükle kurtardı.
Esenyurt'ta kovaladıkları genci darbettiler ViDEO