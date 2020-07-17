Esenyurt'ta anne ve kucağındaki bebeğine araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan bir anneye otomobilin çarptığı ve bebeğinin metrelerce öteye fırladığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Doğan Araslı Bulvarı'nda yabancı uyruklu Sevda Ağraz, kucağındaki 1 yaşındaki oğlu ile yaya geçidi olmamasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada ise İ.K. hakimiyetindeki 41 ACA 053 plakalı araç, hızla anne ve bebeğine çarptı.

BEBEK, ANNENİN KUCAĞINDAN FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle bebek, annenin kucağından fırlayarak yola düştü. Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı.

Bebek bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Anne ise olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.

Esenyurt'ta kucağında bebek olan kadına araba çarptı ViDEO

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü.

VÜCUTLARINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Anne ve bebeğin ise vücudunda kırıklar olduğu, tedavilerine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, "Geldiğimde kadın yerde yatıyordu. Sağlıkçı arkadaşlar geldi müdahale etti. Yerde baygın şekilde yatıyordu. Bebeğini götürmüşler." diye konuştu.