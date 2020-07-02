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    Esenyurt'ta küçük çocuğa kamyonet çarptı

    Aniden yola çıkan çocuk, yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu park halindeki otomobilin altına girdi.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 11:00
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    Esenyurt'ta küçük çocuğa kamyonet çarptı #1

    Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, küçük bir çocuğa kamyonet çarptı.

    Önceki gün 19:00 sıralarında meydana gelen kazada Suriye uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı.

    Çocuğun yola koştuğu anda O.U. isimli şahsın kullandığı kamyonet, küçük çocuğa çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi. Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu kamyonetle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    Esenyurt'ta küçük çocuğa kamyonet çarptı - VİDEO

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yapılan kontrollerde çocuğun kazada herhangi bir yara almadığı belirlendi. Görgü tanığı bir kişi, “Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi." açıklamasını yaptı.

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