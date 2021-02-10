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Esenyurt’ta küfürleşme kavgası ettiği çocukluk arkadaşını öldürdü

Esenyurt’ta küfürleşme kavgası ettiği çocukluk arkadaşını öldürdü

Bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği arabanın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti.