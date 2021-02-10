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- Esenyurt’ta küfürleşme kavgası ettiği çocukluk arkadaşını öldürdü
Esenyurt’ta küfürleşme kavgası ettiği çocukluk arkadaşını öldürdü
Bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği arabanın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti.
- İHA
- 10.02.2021 - 07:47
- Güncelleme : 10.02.2021 - 07:58
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Berat Çağlak (19) isimli genç, küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile sokakta karşılaştı.
İkili arasında çıkan arbedede Çağlak, çocukluk arkadaşı U.T.’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Çağlak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SON FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Çağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kir kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti.