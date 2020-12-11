Esenyurt'ta kumar cezasından kaçmak için pencereden atladılar

Esenyurt’ta bir iş merkezinin ikinci katında okey oynandığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenlerken, bazı kişiler pencereden atlayarak ceza yemekten kurtuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle kıraathanelerin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.

Ancak bu yasağı dikkate almayan bir işletme, iş merkezinin içerisinde kiraladığı ofisi kıraathaneye çevirerek yasağı deldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri iş yerine baskın düzenlendi.

PENCEREDEN ATLADILAR

Polislerin geldiğini fark eden şahıslar, kapıyı kilitleyip açmadılar. Polis ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde ise bazı vatandaşların canlarını hiçe sayıp ceza yememek uğruna pencerelerden atlayıp kaçmaya çalıştıklarını gördü.

Bir vatandaş ise atlayacağı sırada polis ekiplerince yakalandı.

2’nci kattaki iş yerinin penceresinden atlayan şahıslar, daha sonra tırmandıkları tellerin üzerinden atlayarak ortadan kayboldular.

9 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

İçeride bulunan şahısların ise maske bile takmadan oyun oynadıkları görüldü. Pencereden kaçamayan 9 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 28 bin 350 TL para cezası kesildi.

Belediye ekiplerine haber veren polisler, ruhsatı bulunmayan ve kıraathane faaliyeti yürüten iş yerini mühürledi.