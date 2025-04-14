Esenyurt'ta kuruması için asılan çamaşırları çaldı

İHA

Geçtiğimiz gün İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşanan ilginç bir hırsızlık olayı, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonetiyle sokak sokak dolaşan bir şahıs, gözüne kestirdiği bir evin önünde aracını durdurdu. Çevreyi dikkatlice kontrol eden zanlı, hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla evin penceresine tırmandı.

İPTE ASILI ÇAMAŞIRLARI ÇALDI

Penceredeki çamaşır ipine asılı kurutulmuş kıyafetleri bir çırpıda toplayan hırsız, aldığı eşyaları kamyonetine yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şüphelinin rahat tavırları ve profesyonelce hareket etmesi, olayı izleyenleri hayrete düşürürken, polis ekiplerinin hırsızı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.