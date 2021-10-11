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Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar ve kalaslarla saldırdılar

Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar ve kalaslarla saldırdılar

Bir iş yerinin önünde laf atma nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve kalaslar ile saldırdı. Kavgada bazı şahıslar yaralanırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.