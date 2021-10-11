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    Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar ve kalaslarla saldırdılar

    Bir iş yerinin önünde laf atma nedeniyle çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve kalaslar ile saldırdı. Kavgada bazı şahıslar yaralanırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 10:19
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    Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar ve kalaslarla saldırdılar

    İstanbul’da, Esenyurt-Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde, dün akşam saatlerinde laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

    Tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflar birbirlerine sopalar ve kalaslar ile saldırdı.

    VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Kavga nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

    Kavgaya karışan bazı şahıslar yaralanırken, vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

    İŞ YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Onlarca kişinin birbirine saldırdığı kavgada, iş yeri savaş alanına döndü.

    Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar ve kalaslarla saldırdılar VİDEO

    Esenyurt’ta laf atma kavgası: Sopalar ve kalaslarla saldırdılar #1

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