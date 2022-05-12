Esenyurt’ta liselilerin ‘dedikodu’ kavgası

Kız öğrenciler saç başa kavga etti, erkek öğrenciler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Erkek öğrenciler, bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.