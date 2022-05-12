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    Esenyurt’ta liselilerin ‘dedikodu’ kavgası

    Kız öğrenciler saç başa kavga etti, erkek öğrenciler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Erkek öğrenciler, bir öğrenciyi linç etmeye kalktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 12.05.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:39
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    Esenyurt’ta liselilerin ‘dedikodu’ kavgası

    İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki özel bir okulun öğrencileri arasında “dedikodu” kavgası çıktı.

    Önce kız öğrenciler birbirine girdi, ardından erkek öğrenciler kavgaya dahil oldu.

    Bu anları gülerek telefonuna kaydeden de vardı.

    Linç etmek istediler

    Saç başa girişen kızları çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekerken, dayak yiyen kızlardan birinin erkek arkadaşı yaşananlara tepki gösterdiği için başka bir grup tarafında linç edilmek istendi.

    Esenyurt’ta liselilerin ‘dedikodu’ kavgası VİDEO

    O anları kaydedebildi

    İHA’nın haberine göre yeniden araya girmek isteyen vatandaşlar, bu kez başarılı oldu ve grubu dağıttı.

    Dün okul çıkışı çıkan kavgada yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Esenyurt’ta liselilerin ‘dedikodu’ kavgası #1

    Esenyurt’ta liselilerin ‘dedikodu’ kavgası #2


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