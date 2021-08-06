Beyaz eşya, kıyafet, züccaciye malzemeleri gibi çeşitli eşyaların bulunduğu depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’ndeki bir lojistik deposunda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda başlayan yangın kısa sürede 10 bin metrekarelik deponun tamamına yayıldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden göründü. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın VİDEO

