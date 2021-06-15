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Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı
- DHA
- 15.06.2021 - 10:45
- Güncelleme : 15.06.2021 - 10:49
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan lokantanın sahibi ile 3 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.
3 kişi, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelerek ateş açtı.
İş yerinin kepenklerine ve park halindeki araçlara tabancalardan çıkan mermiler isabet etti.
Silahlı saldırganlar, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı.
PLAKA TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Saldırganların kullandığı otomobilin plakası tespit edildi.
Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı VİDEO
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Belirlenen adreslere yapılan operasyon ile 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.