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    Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı

    Gündüz tartıştıkları iş yerinin önüne gece gelen şahıslar, tabanca ile ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, şahısları gözaltına aldı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:49
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    Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan lokantanın sahibi ile 3 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

    3 kişi, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelerek ateş açtı.

    İş yerinin kepenklerine ve park halindeki araçlara tabancalardan çıkan mermiler isabet etti.

    Silahlı saldırganlar, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı.

    PLAKA TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

    Saldırganların kullandığı otomobilin plakası tespit edildi.

    Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı #1

    Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Belirlenen adreslere yapılan operasyon ile 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı #2

    Esenyurt’ta, lokantaya ateş açan şahıslar yakalandı #3

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