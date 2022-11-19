Esenyurt’ta lüks siteye dadanan hırsızlar, vatandaşın korkulu rüyası oldu

Lüks bir siteyi gözüne kestiren hırsızlar, giriş turnikesinin bozuk olmasından faydalanarak 80 bin TL’lik vurgun yaptı. Aynı kadınların, başka ilçelerde de hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitenin giriş turnikesin bozuk olduğunu fark eden bir grup kadın, geçtiğimiz pazartesi günü içeriye girerek keşif yapmaya başladı.

İddiaya göre takip ettikleri bir ev sahibinin evden çıkması fırsat bilen hırsızlardan 4’ü, yük asansörüne binerek evin bulunduğu kata çıktı.

Diğer kadın ise apartmanda bir süre gözcülük yaptıktan sonra arkadaşlarına katıldı.

80 bin liralık altın ve para çaldılar

Kısa sürede kapıyı açan hırsız kadınlar, evin altını üstüne getirerek 10 bin TL nakit para ve 70 bin TL’nin üzerinde değere sahip ziynet eşyası çaldı.

Kadınlar, hırsızlığın ardından hiçbir şey olmamış gibi siteden çıkarken, Esenyurt ve çevre ilçelerde benzer yöntemle çok sayıda olaya karıştıkları öğrenildi.

Esenyurt'ta hırsızlar 80 bin TL’lik vurgun yaptı VİDEO

“Parfümlerimi bile çalmışlar”

Yaşanan hırsızlık hakkında İHA’ya konuşan ev sahibi Tuğba Yalçın, “Eve yeğenim ile birlikte geldik. Girdiğimizde evde iğrenç bir koku vardı. Bitkilerimin toprakları yere dökülmüştü. Odama baktığımda her şeyin açılmış olduğunu gördüm. Sonrasında ise banyoda havlulara dokunulduğunu gördüm ve hemen eşimi aradım. 5 dakika içerisinde eve geldi ve ilk başta hırsız girdiğine inanmadı.





Bir süre geçtikten sonra odama gittim ve sırt çantamın olmadığını gördüm. Diğer çantama baktım ve 10 bin TL nakit paramın çalındığını gördüm. Televizyonun altında bozuk paralar vardı, onlar gitmiş. Yatak odamızda bozuk paralar vardı, onlar da gitmiş. Biraz daha baktığımda yüzüklerim ve kolyelerim de gitmişti. Parfümlerimi bile çalmışlar.” dedi.

“Güvenlikli bir sitede yaşıyoruz ama olanlara bakın”

Site yönetimin gerekli tedbirleri almadığını belirten Yalçın, “Eve hırsız girdiğinden emin olduğumda hemen güvenliği aradık. Bizi sakinleştireceği yere ‘Siz mi aldınız?’ ‘Kapı kitli değil miydi?’ ‘Tanıdık biri almış olabilir mi?’ diye sorular sordu. 80 bin TL değerinde hırsızlık yaşanmış. Ben çıktıktan 10 dakika sonra evime gelen insanlar beni mi takip ediyor diye korkuyorum.





Güvenlikli bir sitede yaşıyoruz ama olanlara bakın. 1.500 TL aidat veriyoruz. Burası güvenilir bir site olduğu için taşındık buraya. Yönetime hesap sorduğumuzda bize ‘Burada bir sürü hırsızlık oluyor zaten’ diyorlar. Daha önce neden söylemediniz? Tüm bunların dışında da günlük olarak daireler kiralanıyormuş. Böyle olduğunu bilseydim taşınmazdım.” dedi.