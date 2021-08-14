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    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı

    C.A. ve oğlu Y.A. önce kafedeki müşterilerle tartıştı, ardından esnafa kesici aletlerle saldırdı. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları söylenen şahıslar, iki çalışanı yüzünden yaraladı.
    • DHA
    • 14.08.2021 - 12:50
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    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bağlı Koza Mahallesi'nde, alkol ve uyuşturucu madde aldığı iddia edilen C.A. ve oğlu Y.A., kafe içindeki yabancı uyruklu müşterilerle sözlü olarak tartışmaya başlayınca kafe çalışanları müdahale etti.

    Baba ve oğul, kafe çalışanlarına hakaret etti.

    Çevreye ellerindeki satır ve kırık cam parçaları ile saldırmaya başlayan şahıslar, güçlükle dışarı çıkarıldı.

    Saldırganlar, iş yeri çalışanlarından ikisinin yüzüne satır ile vurdu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Baba ve oğlu olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan çalışanlar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Polis ekipleri, C.A. ile oğlu Y.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı #2

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan saldırı anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülere kavga anları, baba C.A.’nın birinin yüzüne bıçakla saldırması, kesici aletlerle saldırı anları yer aldı.

    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı VİDEO

    “ŞEFİMİZİN SURATINI PARÇALADILAR”

    Mustafa Günay isimli bir vatandaş, yaşanan anları şu ifadelerle anlattı:

    “Akşam saatleriydi. Burada bir kargaşa olduğunu gördük. Büfeden buraya kadar sıçradı. Buraya geldiler. Önüne gelen herkese satır sallamaya başladılar. Çalışan arkadaşlarımızın çoğu yara aldı. Onlar da birbirlerine girdi. Kargaşa yaşandı burada. Anladığım kadarıyla baba ve oğlu madde bağımlısı. Satırla vurdular. Acımadan önüne gelen herkese saldırdılar. Ellerinde hem satır hem bıçak vardı. Şefimizin suratını parçaladılar. Kendisi şu an hastanede.”

    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı #3

    Esenyurt’ta madde bağımlısı baba ve oğlu esnafa saldırdı #4

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