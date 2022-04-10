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    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı

    Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen yabancı uyruklu şahsı görenler önce şaşırdı, ardından da endişeye kapıldı. Baygınlık geçiren şahsı, bir başkası ise döverek yerinden kaldırmaya çalıştı.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 11:18
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    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı

    Geçtiğimiz cuma günü İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’nde uyuşturucu madde etkisi altında olan yabancı uyruklu bir şahsın dakikalar boyunca yerde hareketsiz şekilde yatması korkuya neden oldu.

    Bir süre sonra yine yabancı uyruklu bir adam elinde sopa ile gelerek, yerde yatan şahsı kaldırmaya çalıştı.

    Baygınlık geçirirken dövdü

    İkili arasında bir süre devam eden tartışmada eli sopalı adam, baygınlık geçiren şahsı döverek götürmek istedi.

    Kısa süreli bir arbede sonrasında yeniden eski yerine dönen şahıs, sokak ortasında yatmaya devam etti.

    Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı ViDEO

    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı #1

    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı #2

    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı #3

    Esenyurt’ta madde bağımlısı korku yarattı #4


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