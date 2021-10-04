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    Esenyurt'ta maganda damat

    Gelin alma merasimi için sokakta toplananların arasında silahıyla peş peşe havaya sıkan damadın o anları, çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 09:54
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    Esenyurt'ta maganda damat

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, gelin alma merasiminde tehlikeli anlar yaşandı.

    Evin önüne gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkarıp havaya ateş açtı.

    HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI

    Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri ise yaralanma ya da can kaybı olmadı.

    Esenyurt'ta maganda damat havaya ateş etti

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    Esenyurt ta maganda damat #2

    Esenyurt ta maganda damat #3

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