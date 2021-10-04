Gelin alma merasimi için sokakta toplananların arasında silahıyla peş peşe havaya sıkan damadın o anları, çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, gelin alma merasiminde tehlikeli anlar yaşandı.

Evin önüne gelen damat, gelini arabadan indirdiği esnada belinden tabancasını çıkarıp havaya ateş açtı.

HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI

Çevredeki vatandaşlara aldırmayan damat, sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi eğlencesine devam etti. Olayda şans eseri ise yaralanma ya da can kaybı olmadı.

Esenyurt'ta maganda damat havaya ateş etti