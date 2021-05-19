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    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı

    Konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp Esenyurt Tüneli'ni kapattı. Ortalığı birbirine katan şehir magandaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 09:46
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    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı

    Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için İstanbul’un Esenyurt ilçesinde eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp tünel kapattı.

    Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen grup, konvoy oluşturdu.

    Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Esenyurt Tüneli’ne gelen grup, yolu trafiğe kapatarak, son ses müzik açıp oyun oynadı.

    ŞEHİR MAGANDALARI KAMERADA

    Kapalı yolda asker adayını havaya da atan şahıslar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

    Şehir magandalarının ortaya çıkardığı görüntü, cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tespit edilen şehir magandaları hakkında yasal işlemlerin yapıldığını bildirdi.

    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı VİDEO

    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı #1

    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı #2

    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı #3

    Esenyurt’ta magandalar tünel kapattı #4

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