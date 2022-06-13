İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan mağazada yangın çıkarken, mağazanın sahibi "Borçla açmıştım, mahvoldum" dedi.

Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında çıktı. 582. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan bir mağazadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm mağazayı sararak üst katlara kadar yükseldi.

Bina sakinleri son anda kendilerini dışarı attı

Apartmanda oturan bina sakinleri kendilerini son anda dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan mağazaya müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Esenyurt'ta mağazası yanan esnaf: Dükkanı borçla açmıştım - VİDEO

Üst kata sıçrayan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağazada ve üst kata sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi.

Mağza sahibi: "Dükkanı borçla açmıştım"

DHA'nın haberine göre; dükkanı borçla açtığını söyleyen Kamil Kara, “Durum bu ortada. Her şeyimiz bitti. Perişan hâldeyiz. Görenler elektrikten diyor. Elektrik kıvılcımlarından çıktığı söyleniyor. Ev tekstil ürünleri satışı yapıyorduk. İnanın mağdur durumda kaldım. Bütün yatırım, bütün borcumuz üzerimize kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Perişanız. Borçluyduk zaten ama şu an bitiğiz artık” dedi.