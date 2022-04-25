Esenyurt'ta manava sopalı saldırı

Sebze almaya gelen kadın kavga ettiği manava uzun sopayla saldırmaya başlarken, kadının akrabaları da manavcıyı dövmeye başladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde, manava alışveriş yapmaya gelen kadınla manav sahibi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi.

Akrabaları da kavgaya dahil oldu

Buna sinirlenen kadın, çevredeki akrabalarını çağırdı. Akrabalarının da geldiğini gören kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavcının ise yaralanmadığı öğrenildi.

Manavı tekme tokat dövdüler

Kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı.

Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü.