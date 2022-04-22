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Esenyurt’ta market çalışanlarından hırsıza dayak

Esenyurt’ta market çalışanlarından hırsıza dayak

Bir marketten hırsızlık yapmaya şahıs, yakalandı. Market çalışanlarının fark ettiği hırsız, dayak yese de kaçmayı başardı.