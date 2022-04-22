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    Esenyurt’ta market çalışanlarından hırsıza dayak

    Bir marketten hırsızlık yapmaya şahıs, yakalandı. Market çalışanlarının fark ettiği hırsız, dayak yese de kaçmayı başardı.
    • 22.04.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 13:19
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    Esenyurt’ta market çalışanlarından hırsıza dayak

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi’ndeki bir markete gelen hırsız, bazı gıdaları kıyafetinin içine doldurarak çalmak istedi.

    O sırada market çalışanları tarafından fark edilen hırsız ile görevliler arasında sözlü tartışma başladı.

    Dayak yedi

    İHA'nın haberine göre ilerleyen dakikalarda çaldığı ürünlerle birlikte kaçmaya çalışan hırsız, market çalışanları tarafından yakalanarak darbedildi.

    Çaldıkları döküldü, o kaçtı

    Çıkan arbede sırasında kıyafetine sakladığı gıda ürünleri dökülen hırsız, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

    Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Esenyurt’ta market çalışanlarından hırsıza dayak VİDEO

    Esenyurt’ta market çalışanlarından hırsıza dayak #1


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