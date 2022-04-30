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- Esenyurt'ta market deposunda yangın çıktı
Esenyurt'ta market deposunda yangın çıktı
Bir markete ait depoda lastiklerin yanmasıyla başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
- 30.04.2022 - 15:25
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir marketin depo kısmında bulunan lastikler bir anda alevler içinde kaldı.
Alevlerini büyümesiyle yangın tüm depoyu sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürdü.
Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, depoda hasar oluştu.
Esenyurt'ta marketin deposunda yangın