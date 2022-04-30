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    Esenyurt'ta market deposunda yangın çıktı

    Bir markete ait depoda lastiklerin yanmasıyla başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
    • 30.04.2022 - 15:25
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    Esenyurt'ta market deposunda yangın çıktı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bir marketin depo kısmında bulunan lastikler bir anda alevler içinde kaldı.

    Alevlerini büyümesiyle yangın tüm depoyu sardı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürdü.

    Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, depoda hasar oluştu.

    Esenyurt'ta marketin deposunda yangın

    Esenyurt ta market deposunda yangın çıktı #1

    Esenyurt ta market deposunda yangın çıktı #2

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