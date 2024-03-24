Esenyurt'ta market hırsızını çalışan yakaladı Zincir markete gelen şüpheli, kazağının içine sakladığı ürünlerle kaçmaya çalıştığı sırada market çalışanına yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Dün saat 10.20 sıralarında, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde bulunan bir zincir markete müşteri gibi giren kişi, şarküteri reyonuna yaklaştı.

Kazağına ürün sokarken yakalandı

Bir süre sonra dolabı açan şüpheli, raftan birçok tereyağı ve kaşar peynirini kazağının içine soktu.

Şüpheli hırsız, kaçmaya çalıştığı esnada market çalışanı tarafından fark edildi.

Polise ihbar edilmemek için yalvardı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli hırsızın, polise haber vermemeleri için çalışanlara yalvarırken 'Ben seni gördüm, bilerek girdim' şeklinde kendini savunarak kazağının içine soktuğu ürünleri teker teker çıkardığı görüldü.

Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)