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    Esenyurt'ta marketlere, silahlı soyguncular girdi

    Market zincirlerine giren silahlı soyguncular, aynı mahalleden 3 marketi soydu. Hırsızların soğukkanlılıklarıysa pes dedirtti.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 09:51
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    Esenyurt'ta marketlere, silahlı soyguncular girdi

    Geçtiğimiz hafta İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 3 farklı markete silahlı soyguncular girdi.

    Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri iş yerlerine girip silah göstererek soyan hırsızlar kameralara yakalandı.

    Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık sekiz bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı.

    Esenyurt'ta marketlere, silahlı soyguncular girdi VİDEO


    ÇALIŞANLAR KORKUYOR

    Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor. Yüzü maskeli ve kafasında kapşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Görüntülerde yüzü görünmeyen şahısın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

    Esenyurt ta marketlere, silahlı soyguncular girdi #1

    Esenyurt ta marketlere, silahlı soyguncular girdi #2

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