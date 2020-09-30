Esenyurt'ta maske uyarısı yapan kız çocuğuna şiddet

Sitenin oyun salonunda arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadıkları için uyarıp, videoya aldığı kadınlar tarafından darbedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Liva Yağmur Köprücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu, beraberindeki arkadaşlarıyla oturdukları sitenin çocuk oyun alanına geldi.

Kız çocuğu ışıkları kapattı. Bu sırada oyun odasında oturan ve Libyalı olduğu öğrenilen 3 kadından biri, ışıkları açması yönünde çocukları uyararak tepki gösterdi.

Kız çocuğu da odanın ışıklarını açarken, kendilerini uyaran kadınların maskesiz olduğunu görünce maske takmaları yönünde uyardı.

Bu duruma sinirlenen kadınlar tepki gösterince, çocuklar tekrar başka bir odaya kaçtı.

Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darbeden kadınlar İZLE

KIZ ÇOCUĞU HES UYGULAMASINDAN ŞİKAYET ETMEK İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Bu sırada arkadaşlarıyla oyun odasına tekrar gelen kız çocuğu da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından yetkililere bildirmek için cep telefonuyla maske takmayan kadınların videosunu çekti.

Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 3 kadından ikisi, küçük kızın peşinden koştu. Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan 2 kadın, 10 yaşındaki Liva Yağmur Köprücü'ye iddiaya göre vurdu. Bu sırada kadınlardan biri, küçük kızın telefonunu aldı. Telefonunun alındığını gören küçük kız çocuğu da ağlayarak kadının peşinden koştu. Oyun salonuna tekrar gelen kadınlar durumu görevlilere bildirdi.

EVİNE AĞLAYARAK GİRDİ

Site görevlileri de küçük kızı oturduğu daireye götürerek ailesine teslim etti. Eve gelen çocuğunun ağladığını gören anne Çiğdem Köprücü durumu eşi Şehmus Köprücüye haber verdi.

Anne ve baba küçük kızını darbeden kadınları '155 Polis İmdat' hattını arayarak şikayette bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri her iki tarafın da ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

“ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK, NETİCELENMESİNİ BEKLİYORUZ”

Polis merkezinde ki şikayetinden sonra konuşan anne Çiğdem Köprücü, "Sitemizin çocuk alanında 10 yaşındaki kızım oynarken, 3 tane yabancı uyruklu hanımefendinin maskesiz oturmasını önce uyarıp sonra da video çekmiş. Görüntü çekilmesine sinirlenen kadınlar da çocuğumu bir odada sıkıştırıp dövdüler. Diz darbeleriyle de karnını tekmeleyip boğazını da nefessiz kalana kadar sıkmışlar. Olayı görüp, odaya gelen temizlik görevlileri kadınların elinden almasıyla kızım kurtuldu. Polis merkezine gelerek şikayetimizi yaptık. Kızım, babası, ben ve avukatımız ile neticelenmesini bekliyoruz" dedi.

“ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

Ayrıca küçük kızın babası Şehmus Köprücü de "Dünyadaki en önemli varlıklarımız çocuklarımız. Ben dokunmaya kıyamazken, 3 tane yetişkin kadın darbediyor. Devlet hastanesinden aldığımız raporlar da bunu söylüyor. Bu asla kabul edilir bir şey değil. Devletimize güveniyoruz" diye konuştu.

“BENİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ KURTARDI”

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan 10 yaşındaki Liva Yağmur Köprücü ise, "Biz arkadaşlarımızla oyun alanında saklambaç oynayacaktık. Bizim hepimizin maskesi vardı. Işıkları kapatınca yanımıza gelip bağırdı. İkinci kez ışığı yanlışlıkla kapatınca tekrar yüksek sesle bağırdı. Biz başka bir odaya geçince onların maske takmadığı aklımıza geldi.

Telefonu olan tek kişi ben olduğum içinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması için cep telefonum ile video çektim. Kadınlar beni görünce peşimden koşarak, odada yakaladı. Beni odaya sıkıştırınca iki kadın kollarıma ve karın boşluğuma vurdu. Diğer kadında da gelerek, benim telefonumu aldı ve yere attı. Geldiler boğazımı sıktılar ve 3 dakika sürdü nefes alamadım.

Beni anne ve babama şikâyet etmek için telefonumu aldı ve güvenlikten alırsın dedi. Temizlik görevlisi beni kadından kurtarıp telefonumu da alarak evime götürdü. Bizde karakola gidip şikayetçi olduk. Yüce Türk devletine güveniyorum. Maske takın hayatınızı koruyun" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.