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- Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu
Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bina içerisinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi yakaladı.
- DHA
- 20.05.2021 - 10:27
- Güncelleme : 20.05.2021 - 10:32
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, binaya baskın düzenledi.
3 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ
Polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu VİDEO