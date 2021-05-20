İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bina içerisinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi yakaladı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, binaya baskın düzenledi.

3 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu VİDEO