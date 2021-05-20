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    Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bina içerisinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişiyi yakaladı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:32
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    Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde içildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, binaya baskın düzenledi.

    3 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

    Polis ekipleri, 3 kişiyi 1 gram eroin maddesi kullanırken yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında da 1 adet suboxone adı verilen yeşil reçete ile satılan ilaç ele geçirildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt'ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu VİDEO

    Esenyurt ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu #1

    Esenyurt ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu #2

    Esenyurt ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu #3

    Esenyurt ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu #4

    Esenyurt ta metruk binaya uyuşturucu operasyonu #5

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