Esenyurt'ta minibüs otomobile çarptı

Yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Esenyurt Gazi Caddesi'nde, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşağa giren yolcu minibüsü diğer istikametten gelen otomobile çarptı.

5 YARALI

Minibüs içinde bulunan yolcular araç içinde savrularak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan aileden de bir kişi de çarpışan araçlar nedeniyle yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BABASININ BAŞINDA AĞLADI

Araçların çarptığı adamın küçük kızı ise yaralı babasının başında uzun süre gözyaşı döktü. Büyük korku yaşayan küçük kız "Baba Baba" diyerek feryat etti.

Yaralılar ise bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırdı. Toplamda 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik bir süre dururken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Esenyurt'ta minübüs ile otomobil çarpıştı