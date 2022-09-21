Esenyurt’ta minibüs motosiklete çarptı: 2 ölü

İstanbul Esenyurt'ta şoförünün hatalı sollama yaptığı minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarparken, kazada 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud olay yerinde, babası da hastanede yaşamını yitirdi.

Akçaburgaz Mahallesi'nde şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 LDG 871 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 80 MA 2157 plakalı kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı.

Oğlu olay yerinde baba hastanede can verdi

DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.