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Esenyurt'ta minibüsün altında kalan küçük çocuk kurtarılamadı

Esenyurt'ta minibüsün altında kalan küçük çocuk kurtarılamadı

Annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola koşan 3 yaşındaki Ali G., minibüsün altında kalarak, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çarpan sürücüyü gözaltına aldı.