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- Esenyurt'ta minibüsün altında kalan küçük çocuk kurtarılamadı
Esenyurt'ta minibüsün altında kalan küçük çocuk kurtarılamadı
- DHA
- 14.03.2022 - 16:01
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta yaşanan olayda, 3 yaşındaki Ali G. annesi tarafından arkadaşına emanet edildi.
Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası sürücü minibüsü durdurdu.
MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı.
Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi.