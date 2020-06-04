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    Esenyurt'ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    Sokağa dönüş yapan minibüsün çarptığı 7 yaşındaki Emir Gülen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 04.06.2020 - 17:45
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    Esenyurt'ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi'nde, 34 YP 4276 plakalı minibüs sürücüsü Sinan E., sokağa girip sağa dönüş yaptığı sırada 7 yaşındaki Emir Gülen'e çarptı.

    SÜRÜCÜ, YARALI ÇOCUĞU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Minibüs sürücüsü Sinan E., ağır yaralanan çocuğu hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Emir Gülen, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak üzere yola çıkarıldı.

    Yaralı çocuk, yolda durumunun daha da ağırlaşması üzerine hemen yakındaki bir başka özel hastaneye götürüldü.

    KURTARILAMADI

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük Emir, hayatını kaybetti. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

    Öte yandan, çocuktan geriye olay yerinde kameralara yansıyan oyuncak arabası kaldı.

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