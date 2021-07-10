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    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı

    Bir sitenin kapalı otoparkın giren 3 kişinin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin, güvenlik kamerasına el hareketi yaptığı görüldü.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 11:08
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    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan sitede ikamet eden Y.M. isimli şahıs, sabah işine gitmek için kapalı otoparka indiğinde motosikletini bulamadı.

    Y.M., durumu site güvenliğine bildirdi.

    Güvenlik çalışanları ile kamera kayıtlarını izleyen Y.M., kapalı otoparka fark edilmeden giren 3 maskeli kişinin motosikletini çaldığını gördü.

    Görüntülerde, şüphelilerden birinin güvenlik kamerasına dönüp el hareketi yaptığı görüldü.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Görüntüleri alan Y.M., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

    Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı VİDEO

    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı #1

    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı #2

    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı #3

    Esenyurt’ta motosiklet çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına el hareketi yaptı #4

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