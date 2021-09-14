Su satan çocukla çektiği videonun ardından hakkında dava açılan YouTuber Fariz Bakhshaliyev'in motosikleti çalındı. Motosikleti bulana 10 bin lira ödül verileceği söylendi.

12 Eylül Pazar sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul Esenyurt'taki Fatih Mahallesi, Ünverdi Caddesi üzerinde hırsızlık olayı meydana geldi.

Yaşanan hırsızlık olayında, motosiklet çalındı.

Motosikleti çalınan kişinin, daha önce Bağcılar'da su satan çocukla ilgili çektiği videonun kurgu olduğunun anlaşılması üzerine hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan dava açılan, Azerbeycan uyruklu youTuber Fariz Bakhshaliyev olduğu belirlendi.

50 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİNİN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜ

Fairz, 50 bin lira değerindeki motosikletini park edip yaşadığı eve gitti. Sabah evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Bakhshaliyev, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Motosikletinin çalındığı gören Bakhshaliyev, kayıtları da alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta motosikleti çalınan kişi, bulana ödül vereceğini söyledi VİDEO



"BU İKİ KİŞİ UZUN ZAMANDAN BERİ HIRSIZLIK YAPIYOR"

Bakhshaliyev, motosikleti çalan kişilerin uzun zamandan beri hırsızlık yaptığını iddia ederek, "Kamera kayıtlarına baktık. İki kişi geliyor, kafalarında kask var. Motosikletin direksiyonu kilitliydi. Bir hareket yaparak, motosikleti kırıyor. Sonrasında biz zaten kamera kayıtlarına baktık. Motosikleti bulamadık. Kendim sosyal medya ile uğraştığım için araştırma yaptım. Bu iki kişi uzun zamandan beri hırsızlık yapıyor. Daha bugün de lüks bir motosiklet çalmışlar. İstanbul'un her yerinden motosiklet çalıyorlar." dedi.

"10 BİN LİRA ÖDÜL KOYDUM"

Bakhshaliyev, "Sosyal medya hesaplarım üzerinden bir bilgi yaydım. Gören duyan olursa diye, para ödülü koydum. Yine hiçbir şekilde ulaşan eden olmadı. 10 bin lira ödül koydum. Motosikletim gelsin. Benim için değerli. Benim 5-6 aylık emeğim. Bir anda birisi, bir saniye içerisinde götürüyor. Çok üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.













