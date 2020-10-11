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Esenyurt’ta motosikletli sürücü iki otobüsün arasında kaldı

Esenyurt’ta motosikletli sürücü iki otobüsün arasında kaldı

Arkadaş grubuyla birlikte motosikletle giden genç, yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir başka otobüsün arasında kaldı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.