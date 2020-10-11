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- Esenyurt’ta motosikletli sürücü iki otobüsün arasında kaldı
Esenyurt’ta motosikletli sürücü iki otobüsün arasında kaldı
Arkadaş grubuyla birlikte motosikletle giden genç, yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir başka otobüsün arasında kaldı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı.
- İHA
- 11.10.2020 - 11:27
- Güncelleme : 11.10.2020 - 11:27
Arkadaş grubuyla İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir genç, bir süre sonra tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı.
Genç sürücü, tekerden indiği esnada belediye alt geçidinde yolcu indiren halk otobüsü ile seyir halinde olan bir otobüsün arasından geçmek istedi.
Ancak mesafeyi ayarlamayan sürücü, otobüslerin arasında sıkışarak kaza yaptı.
KAZA ANI KAMERADA
Hakimiyeti kaybederek yere savrulan genç sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’da motosikletlinin yaşadığı kaza İZLE
MOTOSİKLETİNE ATLAYIP, GİTTİ
Kazadan bir süre sonra ayağa kalkan genç, motosikletine binerek yoluna devam etti.