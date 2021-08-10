Esenyurt'ta motosikletlinin kağıt toplayıcısına çarptığı an

Yolun karşısına geçmek isterken dikkatsiz şekilde yola çıkan kağıt toplayıcısı, motosikletin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen kağıt toplayacısına çarptı.

TAKLALAR ATIP SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kağıt toplayıcısı, daha sonra birkaç metre yerde sürüklendi. Motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kağıt toplayıcısı yerde hareketsiz yatarken, motosiklet sürücü ise yaralı olduğu halde adamın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta kağıt toplayıcısına motosiklet çarptı

"BURADA HEP BENZER KAZALAR YAŞANIYOR"

Kaza anını gören Mesut Akbulut ise “Biz o sırada dükkanı açmaya çalışıyorduk. Dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Ben sandım ki motosiklet dükkanın içine girdi fakat dışarı çıktığımda motosikletin adama çarptığını gördüm. Bu cadde üzerinde bu kaza ilk değil. Daha önce de bir sürü buna benzer kaza yaşandı. Biz yetkililerden burada önlem alınmasını istiyoruz. Başka insanların da canı yanmasın.” diyerek olayı anlattı.