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    Esenyurt'ta müebbet hapse çarptırılan kadın yakalandı

    2003 yılında bir kişinin ellerini ve başını parçalara ayırıp yol kenarına bırakan kaçak cinayet zanlısı, yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 10:53
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    Esenyurt'ta müebbet hapse çarptırılan kadın yakalandı

    İstanbul'da 2003 yılında yol kenarında bir torba içinde bir erkek başı ve eller bulunmuştu.

    Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada bir süre sonra ölen kişinin Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Ahmet Can olduğunu tespit etti.

    Yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan Ahmet Can'ın, birlikte olmaya çalıştığı Aslı Yağmur'un sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

    AYNI SUÇTAN 3 KAYIT

    Firarda olan şüpheliler Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe, Adapazarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Kazım Türe, Ahmet Can dahil 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı.

    Esenyurt ta müebbet hapse çarptırılan kadın yakalandı #1

    MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

    Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Zaman içinde Aslı Yağmur tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Gıyabında yargılanan Aslı Yağmur hakkında "Bir suçu gizlemek veya bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

    Esenyurt ta müebbet hapse çarptırılan kadın yakalandı #2

    YAKALANDI

    Cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından şüpheli Aslı Yağmur aranmaya başlandı.

    Aslı Yağmur, Sultangazi'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınıp önce adliyeye sonra da cezaevine gönderildi.

    Esenyurt ta müebbet hapse çarptırılan kadın yakalandı #3

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